В Можайском округе спасатели вывели из леса заблудившегося грибника

В среду, 15 июля, работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли заблудившемуся мужчине выбраться из леса. Инцидент произошел недалеко от деревни Преснецово в Можайском муниципальном округе.

Начальник пожарно-спасательного подразделения Олег Рябцев рассказал, что 70-летний мужчина отправился в лес за грибами утром. Погрузившись в «тихую охоту», он вскоре понял, что потерялся.

У пострадавшего был заряженный мобильный телефон, и он смог вызвать спасателей, связавшись со службой экстренной помощи «Система-112». Спасатели попросили мужчину скинуть свои GPS-координаты через приложение в смартфоне, но из-за нестабильной сотовой связи точка на карте могла отображаться неточно.

Поисковые работы длились около шести часов. Спасатели прочесывали лес, одновременно работая на отклик и поддерживая связь с мужчиной по телефону. В итоге мужчина услышал звуковые сигналы и вышел навстречу спасателям. Медицинская помощь ему не потребовалась.