Колокол установили на памятнике ветеранам боевых действий в Можайске

Установка памятника ветеранам боевых действий на улице Мира подходит к завершению. Закладной камень на месте строительства заложили еще в мае 2011 года.

Мемориал уже приобрел почти законченный вид. Специалисты повесили бронзовый колокол, который изготовили по специальному заказу. Его вес составляет более 200 килограммов. Это центральный элемент всей композиции.

Установлены также золотые венцы, которые придают памятнику торжественность и монументальность, и информационные таблички из черного гранита. Рабочие выполнили облицовку пилонов и основания, а также продолжают приводить в порядок окружающую территорию.

Глава городского округа Денис Мордвинцев отметил, что памятник станет не только архитектурной достопримечательностью Можайска. Здесь будут проводиться различные патриотические мероприятия.

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