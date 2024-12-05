Концерты и конкурсы ко Дню инвалидов прошли в Можайске

Международный день инвалидов отмечают во всем мире. Он призван напомнить, как важна забота и поддержка живущим рядом с нами людям с ограниченными возможностями.

Гостей культурно-досугового центра Можайска в честь праздника ждала насыщенная программа. Для зрителей выступали местные солисты и творческие коллективы: театр балета «Грация», ансамбль народной песни «Калинушка», вокалисты Геннадий Артемов и Андрей Кривомазов, дуэт «Элина» и ансамбль «Чижик».

Для юных жителей города подготовили анимационную программу «Малыш и Карлсон» с конкурсами, играми и другими активностями. Дети фотографировались со сказочными героями и участвовали в творческих мастер-классах. Каждый ребенок ушел с праздника со сладким подарком.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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