В Можайском округе прошли соревнования Swimcup по плаванию на открытой воде

12 июня на базе отдыха «Ильинский пляж» в Можайском муниципальном округе состоялись соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup. Более 500 участников разного возраста и уровня подготовки вышли на старт, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В рамках мероприятия были предложены дистанции на выбор: «Лайт» 500 и 1000 метров, «Классик» 1852 метра, «Ультра» 5000 метров, эстафета 3×300 метров (микст, в команде минимум одна женщина), детские заплывы на 100 и 300 метров и заплыв «Погоня» на 500 метров. Участие в «Погоне» было бесплатным для всех зарегистрированных участников основных дистанций.

Соревнования прошли в нескольких возрастных категориях, а также в абсолютном зачете. Детские заплывы были организованы для групп 8–9, 10–11 и 12–13 лет раздельно у мальчиков и девочек. Все юные спортсмены получили медали финишера, а их результаты внесены в рейтинг Детской лиги плавания на открытой воде.

На дистанции 100 метров лучший результат показали Платон Дорофеев и Алисия Асадова из Москвы. Победителями старта на 500 метров стали Галина Богданова и Владимир Панов, также представляющие столицу.

С результатами соревнований можно ознакомиться по ссылке: [Результаты заплывов](https://results.zone/mozhaisk-2026).

Swimcup — это старейшая российская серия по плаванию на открытой воде для любителей и профессионалов, заплывы которой проводятся в большом количестве локаций по всей стране. Подробную информацию о правилах и условиях участия можно получить на официальном сайте события: [Swimcup](https://swimcup.ru/series/838-mozhaysk-2026/).

В 2026 году серия заплывов включена в проект «Суперлига Подмосковья». Участники могут обменять накопленные баллы на скидочные купоны для регистрации на старты Кубка чемпионов в маркете на официальном сайте проекта: [Running MR](https://runningmr.ru/).