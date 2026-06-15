В Можайском округе состоялся третий этап велозаездов Gran Fondo Russia

Третий этап велозаездов Gran Fondo Russia сезона 2026 года состоялся 14 июня в Можайском муниципальном округе на трассе в деревне Бородино. Участие в мероприятии приняли более тысячи спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участникам предложили три дистанции на выбор: 30, 60 и 100 километров. Заезд проходил по новой трассе, которая запомнилась участникам исторической атмосферой и живописными пейзажами Подмосковья.

После окончания заездов участники смогли посетить экскурсию по историческим локациям Бородино. Директор ФГБУК «Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник» Игорь Корнеев отметил силу воли и духа людей с ограниченными возможностями здоровья, которые преодолели дистанцию вместе со всеми.

С результатами заезда можно ознакомиться на официальном сайте события.

Всего в 2026 году в Московской области запланировано пять стартов серии. После Бородино заезды Gran Fondo Russia примут Серпухов (23 августа) и Руза (20 сентября). По итогам всех этапов сезона среди участников заездов в формате «гонка» на дистанциях 100 и 60 километров в категориях «Абсолют мужчины» и «Абсолют женщины» будет разыгран главный трофей серии – Кубок Gran Fondo Московской области.