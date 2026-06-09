Соревнования по плаванию на открытой воде проведут в Можайске

На базе отдыха «Ильинский пляж» в Можайском муниципальном округе 12 июня 2026 года пройдут соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup. Участникам будут предложены различные дистанции, включая детские заплывы и эстафету.

Соревнования пройдут в нескольких возрастных категориях: абсолют, 14–17 лет, 18–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 60 лет и старше. Детские заплывы будут разделены на категории 8–9, 10–11 и 12–13 лет. Все юные участники получат медаль финишера, а их результаты будут внесены в рейтинг Детской лиги плавания на открытой воде.

Для участия необходимы медицинская справка с допуском к соревнованиям, страховой полис и подписанная расписка. Стартовый пакет включает чип хронометража, буй безопасности, силиконовую шапочку с символикой соревнований, памятную медаль финишера и подарки от спонсоров.

Подробную информацию о правилах и условиях участия можно получить на официальном сайте события.

Swimcup — это старейшая российская серия по плаванию на открытой воде для любителей и профессионалов. В 2026 году серия заплывов включена в проект «Суперлига Подмосковья», что позволяет участникам обменивать накопленные баллы на скидочные купоны для регистрации на старты Кубка чемпионов.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».