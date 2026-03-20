В Можайском округе продолжают капитальный ремонт школы «Созвездие Вента»

В деревне Мокрое Можайского округа продолжается капитальный ремонт школы «Созвездие Вента». Согласно информации, предоставленной пресс-службой министерства строительного комплекса региона, на текущий момент объект готов на 25%.

На строительной площадке работают более 60 человек. Пресс-служба ведомства сообщает, что специалисты завершили демонтажные работы и сейчас занимаются общестроительными и отделочными процессами. Кроме того, они ремонтируют кровлю и фасад, а также монтируют инженерные системы.

В здании школы 1969 года постройки обновят фасад и входную группу. Планируется провести кровельные и отделочные работы внутренних помещений, заменить инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. В рамках капитального ремонта также завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.