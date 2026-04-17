Школу «Созвездие Вента» в Можайске капитально отремонтируют к сентябрю

В деревне Мокрое Можайского городского округа продолжается капитальный ремонт школы «Созвездие Вента». По информации пресс-службы министерства строительного комплекса региона, готовность объекта уже превысила 50%.

Более 50 человек трудятся на строительной площадке. Пресс-служба министерства сообщает, что специалисты завершили демонтажные работы и сейчас ведут общестроительные и отделочные, а также осуществляют ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных систем.

В здании школы 1969 года постройки обновят фасад и входную группу, проведут внутреннюю отделку помещений и кровельные работы. Кроме того, в рамках капитального ремонта планируется замена инженерных сетей, радиаторов, сантехники, полов и потолков, окон и дверей. Также в школу завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Напомним, что работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.