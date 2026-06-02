В Можайском округе продолжается капитальный ремонт школы «Созвездие Вента»

В деревне Мокрое Можайского округа продолжаются работы по капитальному ремонту школы «Созвездие Вента». По информации пресс-службы министерства строительного комплекса региона, на данный момент готовность объекта превысила 60%.

На объекте работают более 50 человек и 4 единицы техники. Строители завершили демонтажные работы и теперь занимаются общестроительными и отделочными процессами. Также ведется ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных систем. Специалисты приступили к благоустройству прилегающей территории.

В здании школы 1969 года постройки обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений. Заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. В рамках капремонта также завезут новую мебель и благоустроят территорию вокруг школы.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.