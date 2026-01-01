В Можайском округе подвели итоги «Елки желаний»

В преддверии Нового года в Можайском муниципальном округе прошла традиционная благотворительная акция «Елка желаний». Она сделала праздник по-настоящему волшебным для юных жителей.

Ребята создавали елочные украшения своими руками и вместе с игрушками размещали на ветвях письма с самыми заветными мечтами. 29 декабря в Можайском культурно-досуговом центре состоялась торжественная церемония, на которой Дед Мороз и Снегурочка вручили детям долгожданные подарки.

В исполнении желаний приняли участие председатель Совета депутатов округа Лидия Афанасьева, депутаты Московской областной думы Татьяна Сердюкова и Владимир Вшивцев, муниципальные депутаты и руководители подразделений администрации.

Под новогодней елкой для ребят нашлись музыкальные инструменты, развивающие игрушки, наборы для творчества, зимний спортивный инвентарь и сладкие угощения. Всего подарки получили более 60 детей из разных уголков Можайского округа.