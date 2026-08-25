В Можайском округе газифицировали две деревни

В рамках Губернаторской программы газификации в Московской области специалисты АО «Мособлгаз» завершили работы по газификации деревень Гриднево и Александровка Можайского округа. Новые газораспределительные сети обеспечат топливом более ста домовладений.

В Гриднево построено 1,64 километра газовых сетей, рассчитанных на подключение шестидесяти домов. При этом официально в деревне пока зарегистрированы тридцать семь человек. Эксперты отмечают, что появление газа значительно повысит привлекательность локации для проживания.

В Александровке проложили 1,79 километра газопровода. Сеть обеспечит бесперебойную подачу топлива для более чем шестидесяти частных домов.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул значимость проделанной работы. Он отметил, что с начала 2026 года новые газораспределительные сети по Губернаторской программе построены уже в сорока четырех населенных пунктах Подмосковья. Обеспечение населения экономичным и экологичным ресурсом — необходимое условие для достойного качества жизни и социально-экономического роста всего региона.

Теперь жители деревень могут подавать заявки на технологическое присоединение своих жилых строений к новым сетям. Сделать это можно на официальном сайте АО «Мособлгаз», в Личном кабинете клиента АО «Мособлгаз», на портале Единого оператора газификации или на региональном портале Госуслуг (для граждан, имеющих право на льготы).

- [Официальный сайт АО «Мособлгаз»](https://mosoblgaz.ru/). - [Портал Единого оператора газификации](https://connectgas.ru/). - [Региональный портал Госуслуг](https://uslugi.mosreg.ru/services/21649).