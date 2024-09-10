Джазовый концерт к 225-летию со дня рождения Пушкина пройдет в Можайске

В Можайском культурно-досуговом центре состоится бесплатный концерт джазового оркестра. Выступление приурочено к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Проект «Пушкин: из прошлого — в будущее» представят в Можайске 20 сентября. Жителей и гостей округа ждет джазовый концерт и песочное шоу. На сцену культурно-досугового центра в Можайске выйдет эстрадно-симфонический оркестр под управлением дирижера Андрея Балина, а также солисты Алена Долбик и Владимир Автомонов.

Проект реализуется Фондом поддержки и развития культуры и спорта «Новые лица» при грантовой поддержке «Движения первых». Концерт пройдет 20 сентября в 12:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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