Велозаезд серии Gran Fondo Russia пройдет 14 июня в деревне Бородино

Третий старт нового сезона серии Gran Fondo Russia пройдет 14 июня в Можайском городском округе на трассе в деревне Бородино. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участникам предложат выбрать одну из трех дистанций: 30, 60 или 100 километров. Заезд пройдет по новой трассе, которая еще не была испытана велосипедистами. Маршрут обещает быть живописным и насыщенным исторической атмосферой.

Gran Fondo Russia — это крупнейшая серия любительских шоссейных велозаездов в стране, существующая более десяти лет. Гравийная гонка сочетает в себе элементы шоссейного велоспорта и маунтинбайка, соединяя скорость шоссейного велосипеда с возможностью свободной езды по пересеченной местности.

Всего в новом сезоне в Московской области запланированы пять стартов серии. После Бородино заезды Gran Fondo Russia примут Серпухов (23 августа) и Руза (20 сентября).

Место проведения: Московская область, Можайский городской округ, деревня Бородино. Дата проведения: 14 июня 2026 года.

Маршрут, подробные правила участия и регистрация доступны на официальном сайте Gran Fondo Russia.