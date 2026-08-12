В Можайске состоялось обучение информаторов к выборам 2026 года

В Можайске прошел первый очный семинар для информаторов, задействованных в выборах 2026 года. Мероприятие состоялось на базе местной администрации.

Председатель территориальной избирательной комиссии Ольга Спиридонова провела семинар, на котором рассказала участникам о порядке поквартирного обхода, правилах общения с гражданами и действиях при нештатных ситуациях. Все информаторы уже прошли онлайн-подготовку, а на семинаре разобрали оставшиеся вопросы и детально обсудили анкету для жителей.

Всего на территории округа будут работать 138 информаторов. Их можно будет узнать по брендированной одежде с символикой Мособлизбиркома, бейджу и ленточке в цветах российского флага. Работа будет вестись через специальное мобильное приложение проекта «ИнформУИК».

Выборы депутатов Госдумы, Мособлдумы и дополнительные выборы в местный Совет по многомандатному округу № 4 пройдут в Можайском округе в сентябре 2026 года. Голосование состоится с 18 по 20 сентября на 63 избирательных участках.