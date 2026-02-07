В Можайске провели расчистку тротуаров и остановок от снега

На улице Мира в Можайске работники «Мосавтодора» очистили от снега тротуары, которые находятся вдоль главной дороги. Кроме того, были приведены в порядок остановки общественного транспорта и подходы к ним.
Для выполнения основной части работы специалисты использовали роторные снегоуборщики. После прохода техники сотрудники вручную убрали остатки снега лопатами.
По информации учреждения, на региональной дорожной сети трудятся 56 специалистов и задействовано более 25 единиц техники «Мосавтодора». Работы ведутся круглосуточно в плановом режиме.
Сейчас основное внимание уделяется наиболее востребованным маршрутам: центральным дорогам, пешеходным зонам и подъездам к социальным объектам.
