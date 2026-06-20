В Можайске прошел третий матч проекта «Выходи во двор»

Сегодня в Можайске на стадионе школы «Гармония» состоялся третий матч пятого сезона проекта «Выходи во двор». Игра получилась яркой и насыщенной, под стать месту, где все началось в 2022 году.

На поле вышли легенды российского футбола: Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Андрей Каряка и Василий Иванов. Им противостояла любительская сборная Можайского муниципального округа. Местные футболисты показали, что пришли не за автографами, а сражаться.

Матч завершился со счетом 7:6 в пользу команды легенд. Первый мяч в ворота хозяев забил Андрей Тихонов, напомнив, что мастерство не ржавеет.

Комментировали игру спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов и известный комментатор и телеведущий Виктор Гусев.

После финального свистка легенды раздали автографы всем желающим. Футболки, мячи, программки, просто листки бумаги — подписывали все, что протягивали детские руки. Лица у этих детей были такими, будто они сами только что забили победный гол.

«Выходи во двор» вернулся туда, где стартовал, и подарил Можайску футбольный вечер, который запомнится надолго. Легенды снова победили, но местная сборная ушла с поля с высоко поднятой головой.