В Можайске пройдет третий матч пятого сезона проекта «Выходи во двор»

Третий матч пятого сезона проекта «Выходи во двор» состоится 20 июня 2026 года в Можайске на стадионе школы «Гармония». Здесь же проект стартовал в 2022 году.

Перед основным матчем профессиональные футболисты проведут мастер-класс для юных воспитанников спортивной школы округа. Они поделятся секретами мастерства и примут участие в двусторонних встречах с детьми.

В матче примут участие Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Андрей Каряка и Василий Иванов.

Комментировать игру будут спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов и известный комментатор и телеведущий Виктор Гусев.

Программа мероприятия: — 10:00 — футбольная тренировка от профессиональных тренеров проекта, начало работы аттракционов; — 11:00 — мастер-классы со звездами футбола; — 12:00 — церемония открытия; — 12:15 — начало гала-матча.

Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Пятый сезон проекта стартовал 23 мая в Клину. Всего в пятом сезоне запланировано 10 матчей в разных городах Подмосковья.

Для аккредитации необходимо направить ФИО, наименование СМИ, должность и актуальные контактные данные журналиста на электронную почту: mosoblsport@list.ru до 15:00 19 июня 2026 года. Дополнительная информация по телефону: +7 915 103 04 69 (Анастасия).

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