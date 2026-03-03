В Можайске продолжается реконструкция стадиона «Спартак

На стадионе «Спартак» в Можайске идет масштабная реконструкция. В рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» здесь возводят новый современный спортивный комплекс.

Подрядчики уже завершили важный этап работ — возвели трибуны и перекрытие второго этажа административно-бытового комплекса. Сейчас специалисты бетонируют колонны, которые станут опорой для навеса над трибунами. Параллельно идет бетонирование монолитной подпорной стенки, которая ляжет в основание нового ограждения спорткомплекса. На стройплощадке трудятся 46 специалистов и 4 единицы спецтехники.

После завершения реконструкции стадион «Спартак» будет отвечать самым современным стандартам и требованиям. Трибуны смогут вместить 1562 зрителя, а футбольное поле оснастят искусственным покрытием, системой дренажа и подогрева. Это позволит спортсменам продолжать тренировки даже в холодное время года.