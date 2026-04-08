В Можайске продолжается реконструкция стадиона «Спартак»

В городе Можайск на стадионе «Спартак» идут активные работы по обновлению спортивной инфраструктуры. На данный момент готовность объекта составляет 23%. На площадке задействовано 25 специалистов и четыре единицы спецтехники.

Подрядчики уже завершили монолитные работы в административно-бытовом комплексе и проложили канализационную систему. Сейчас строители приступили к устройству кровли и вертикальной планировке футбольного поля. Также закончены монолитные работы на двух из трех подпорных стенок, которые станут основанием для ограждения спорткомплекса.

После завершения реконструкции стадион станет современным многофункциональным спортивным объектом. Здесь появятся трибуны на 1562 зрительских места, футбольное поле размером 105×68 метров с искусственным покрытием, оборудованное системами дренажа и подогрева. Кроме того, будут построены площадки для баскетбола и волейбола, секторы для прыжков в длину и высоту, а также беговые дорожки.

Для проведения матчей и тренировок в темное время суток установят четыре осветительные мачты и электронное информационное табло. В административно-бытовом комплексе разместятся раздевалки, судейские комнаты, тренажерный зал, медицинский кабинет, душевые и другие вспомогательные помещения.

Обновление стадиона «Спартак» ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».