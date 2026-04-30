Тендер на благоустройство парка 50-летия СССР объявили в Можайске

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила об объявлении конкурса на благоустройство общественной территории «Парк 50-летия СССР» в Можайском муниципальном округе.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано соответствующее извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Планируется благоустроить участок площадью примерно 2,0729 га по адресу: г. Можайск, ул. 20 Января, д. 11А.

Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются из бюджета Московской области и Можайского муниципального округа. Завершить благоустройство объекта планируется в 2026 году.