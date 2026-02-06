В Можайске обновляют стадион «Спартак»: окончание работ запланировано на 2026 год

В Можайске активно идет реконструкция стадиона «Спартак» в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Подрядчики успешно завершили один из важнейших этапов — возведение трибун. Кроме того, проложена система хозяйственно-бытовой канализации, а также забетонирована часть основания для будущего забора.

Сейчас специалисты готовятся к бетонированию второго этажа административно-бытового комплекса, где будут располагаться комментаторские кабинки и зона для корреспондентов. Это станет заключительной частью монолитных работ в здании. Параллельно продолжается монтаж железобетонного каркаса для кровельной системы, разборка вспомогательных конструкций внутри здания и обустройство котлована под технические емкости.

После завершения реконструкции на стадионе появится современное футбольное поле размером 105×68 метров с искусственным покрытием, системой дренажа и подогрева. Также будут обустроены крытая зона для запасных игроков, площадки для баскетбола и волейбола, секторы для прыжков в длину и высоту, беговые дорожки.

В административно-бытовом комплексе разместятся трибуны с навесом на 1562 места, раздевалки, медицинский кабинет, душевые и другие вспомогательные помещения. Открыть обновленный стадион «Спартак» планируют в 2026 году.