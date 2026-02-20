В Можайске коммунальщики ликвидировали последствия сильного снегопада

В городе Можайск коммунальные и дорожные службы в круглосуточном режиме ведут борьбу с последствиями недавнего снегопада. Масштабная уборка прошла на улице Амбулаторной, которая является ключевым и проходимым участком — здесь находятся подъездные пути к школе №1 и Можайской больнице.
Для ликвидации снежных завалов привлекли бригаду рабочих, два самосвала и фронтальный погрузчик. За время работ вывезли более 130 кубических метров снега. Теперь подходы к социальным учреждениям расчищены.
