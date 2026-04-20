В Можайске капитально отремонтируют корпус больницы

В Можайске активно идет капитальный ремонт четырехэтажного здания больницы. После завершения работ в него переедут отделения хирургического профиля. Готовность объекта, на котором трудятся 58 специалистов, достигла почти 60%. Сдать обновленный корпус планируют в начале 2027 года.

Подрядчики завершили строительство кровли, ведут прокладку инженерных коммуникаций и внутреннюю отделку помещений. Укладывают плитку и обустраивают входные группы. Фасад здания практически готов — осталось отделать только первый этаж.

Главный врач Можайской больницы Александр Акименко отметил, что уже сейчас можно увидеть, где будут располагаться ординаторские, кабинеты, палаты и другие вспомогательные помещения. Ремонт идет с небольшим опережением. Современный корпус, оснащенный всем необходимым оборудованием для диагностики и лечения, позволит вывести оказание медицинской помощи на более качественный уровень.

Капремонт ведется по государственной программе «Здравоохранение Подмосковья» и в соответствии со стандартами программы «Стационар. Перезагрузка».