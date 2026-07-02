В Можайске активно идет капремонт хирургического корпуса больницы

В Можайске ведется капитальный ремонт четырехэтажного здания, где в будущем разместятся отделения хирургического профиля. Готовность объекта уже достигла 65%, и на площадке ежедневно работают 55 специалистов.

Подрядчики заканчивают прокладку инженерных коммуникаций и занимаются внутренней отделкой помещений. Также идет обустройство входных групп, монтаж вентилируемого фасада и установка лифтов.

Главный врач Можайской больницы Александр Акименко подчеркнул, что ремонт корпуса находится под его постоянным контролем. Строители вышли на финишную прямую и работают с полной отдачей, чтобы корпус в скором времени открыл свои двери для врачей и пациентов.

Капремонт ведется в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и соответствует стандартам программы «Стационар. Перезагрузка».