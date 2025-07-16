В «Мострансавто» рассказали о денежных бонусах для сотрудников

Для новых сотрудников «Мострансавто» с ноября 2024 года действует единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. Такой денежный бонус получили уже более тысячи человек — водителей и слесарей, рассказали в подмосковном Минтрансе.

Денежный бонус предусмотрен для кандидатов, которые впервые пришли в компанию или не были трудоустроены более года. После такой выплаты водитель или слесарь должен отработать в «Мострансавто» год.

Для иногородних сотрудников предоставляется бесплатное проживание в общежитии или компенсация до 12 тысяч рублей за аренду жилья. Также в компании действует увеличенный отпуск до 42 дней, периодические медосмотры, работникам выдается фирменная одежда, а их детям — путевки в оздоровительные лагеря.

Кроме того, в «Мострансавто» можно устроиться по рекомендации и получить выплату в 25 тысяч рублей. Иногородним водителям раз в полгода компенсируют оплату проезда до места жительства и обратно.

Актуальные вакансии размещены на официальном сайте. Интересующие вопросы от соискателей принимают по телефонам +7 (495) 419-17-95, +7 903 161-92-91 и в Telegram-боте.