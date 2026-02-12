В Мострансавто назвали самым романтичным маршрут № 390

Накануне Дня всех влюбленных в Мострансавто подвели итоги по количеству пассажиров, которые воспользовались маршрутом № 390 «Ржавки – Зеленоград (ст. Крюково)» в Солнечногорске. Этот маршрут был признан самым романтичным.

С 14 февраля 2025 года по нему было совершено более 432 тысяч поездок. Особое место на маршруте — трехкилометровый участок дороги в районе поселка Ржавки, где траектория движения автобуса образует очертания сердца. Этот символ любви можно увидеть на любой онлайн-карте.

С начала 2026 года по «сердечному» маршруту пассажиры совершили около 44 тысяч поездок. Статистика оплаты проезда за год с 14 февраля 2025-го также интересна: * Более 210 тысяч трансакций было зафиксировано при использовании социальной карты москвича и жителя Подмосковья. * Бесконтактные банковские карты использовались на маршруте более 128 тысяч раз. * Более 93 тысяч поездок были оплачены с помощью транспортных карт «Стрелка» и «Тройка» (тариф «Кошелек»).

Напомним, что Мострансавто является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.