В «Мострансавто» напомнили о премиях за привлечение на работу коллег

В «Мострансавто» действует мотивационная программа для сотрудников «Приведи друга». По ней можно получить премию за привлечение на работу водителя автобуса или слесаря.

Как рассказали в областном Минтрансе, в марте сотрудники компании могут получить 15 тысяч рублей за привлечение на работу водителя или слесаря. Организация ищет аккумуляторщиков, маляров, обойщиков, электрогазосварщиков и других специалистов. Половину суммы премии выплачивают сразу, оставшуюся часть — через два месяца.

«За рекомендацию второго и последующих кандидатов полагается по 20 тысяч рублей в таком же алгоритме: 10 тысяч рублей через месяц, и еще 10 тысяч — через два месяца после оформления на работу кандидата. Чем больше успешных кандидатов, тем выше бонус», — пояснили в ведомстве.

При премировании учитывают только тех кандидатов, которые не работали в компании последние полгода.

Актуальные вакансии размещены на сайте «Мострансавто».