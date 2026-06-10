Спасатели Подмосковья испытали телеуправляемый подводный аппарат для помощи людям

В ГКУ МО «Мособлпожспас» провели испытание телеуправляемого подводного аппарата, который поступил на оснащение специализированного поисково-спасательного отряда. Новое оборудование предназначено для решения стоящих перед подразделением задач.

Начальник специализированного ПСО Сергей Тепленин рассказал о функциональных особенностях нового оборудования. Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) разработан российской компанией «Подводная робототехника» совместно с Институтом океанологии им. Ширшова Российской академии наук.

Аппарат управляется оператором с борта судна и с берега. Он предназначен для проведения осмотровых работ, поисковых операций, а также для извлечения предметов со дна водоема. ТНПА может работать в труднодоступных местах, где не пройти водолазу. На аппарате установлены два модуля: эхолот кругового обзора и модуль позиционирования, который определяет положение ТНПА относительно оператора и передает управляющие команды регулятору движения.

Новая техника будет использоваться маневренно-поисковыми водолазными группами «Мособлпожспас» для поиска утонувших людей на водоемах Московской области. Это поможет минимизировать труд водолаза и ускорить получение результатов.