В Мособллесе проверили состояние сосен, высаженных восемь лет назад

Сегодня муниципальный депутат Антон Ивашкин и старший участковый лесничий Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» Маргарита Морозова посетили Кривандинское лесничество. Их цель — проверить состояние сосен, которые были посажены восемь лет назад в рамках патриотических акций.

Участок площадью 7,7 гектара, где были высажены деревья, претерпел значительные изменения. Инициатива «Лес Победы» за эти годы превратилась в настоящий сосновый бор.

Антон Ивашкин, постоянный участник экологических акций, признается, что край лесов и озер — его самое любимое место на земле. Он убежден: восстанавливать природу своими руками — долг каждого. Своим примером депутат призывает жителей округа активно включаться в это доброе дело.

За восемь лет саженцы вытянулись и окрепли, превратившись в густой лес. У этого места уже появились свои постоянные обитатели — лоси, которые иногда приходят сюда полакомиться молодой корой и веточками. Специалисты успокаивают: вреда деревьям это не наносит. Сосны обладают удивительной способностью к восстановлению и сами «лечат» себя, затягивая повреждения ароматной смолой.