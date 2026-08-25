Выездные донорские акции провели в «Мособлэнерго»

В компании «Мособлэнерго» 21 и 25 августа прошли выездные донорские акции. Они были организованы совместно с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Московской области «Московский областной центр крови».

В акциях приняли участие 98 человек: 55 работников Щелковского филиала и 43 сотрудника аппарата управления компании. Участники сдали более 31 литра крови.

Донорская кровь направляется в больницы Московской области. Она нужна новорожденным и роженицам, пациентам с онкологией и заболеваниями крови, а также пострадавшим в ДТП.

Московский областной центр крови высоко оценил вклад энергетиков в пополнение банка крови. Представители центра поблагодарили руководство «Мособлэнерго» за постоянное взаимодействие и активное участие работников в донорском движении. Стороны подтвердили намерение продолжать совместную работу.

Подобные акции проводятся в «Мособлэнерго» на регулярной основе с 2023 года. За это время к донорскому движению присоединились работники различных филиалов и аппарата управления компании. Это свидетельствует о высоком уровне социальной ответственности коллектива.