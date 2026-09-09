В МосОблЕИРЦ рассказали, как управлять коммунальными счетами родных онлайн

Жители Подмосковья могут оплачивать коммунальные услуги, передавать показания счетчиков и проверять начисления онлайн. В личном кабинете МосОблЕИРЦ также доступна функция подключения лицевых счетов родственников — ими можно управлять из одного аккаунта.

Чтобы добавить недвижимость родных, нужно открыть раздел «Адреса» или «Моя недвижимость» и указать номер лицевого счета и сумму квитанции за один из последних трех месяцев. После привязки счета пользователю становятся доступны оплата без комиссии, передача показаний, информация о сроках поверки приборов учета и электронные чеки.

Для старших родственников, которым удобнее лично обсудить вопрос со специалистом, предусмотрен «Веб-консультант». Сервис позволяет провести видеоконсультацию с менеджером без посещения офиса расчетного центра.

Зарегистрировать личный кабинет можно с помощью сотрудников в офисах МосОблЕИРЦ. Получить поддержку также можно по телефону 8 499 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что Единый расчетный центр региона развивает цифровые сервисы и меняет подходы к работе с жителями. В числе наиболее частых вопросов он называл задолженность за ЖКУ и корректность начислений в единых платежных документах.