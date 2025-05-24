В Мособлдуме обсудили качество транспортного обслуживания

Мособлдума провела открытую трибуну. На заседании ведомство обсудило качество транспортного обслуживания в Щелкове, Звездном городке и Лосино-Петровском, сообщили в пресс-службе ведомства.

В январе уже поднимали эту тему. Тогда на заседании обозначили болевые точки и стали действовать.

«Для решения этих проблем необходимо регулярно анализировать пассажиропоток и оперативно принимать меры. Также важно улучшить информационную поддержку, своевременно сообщая пассажирам об изменениях в расписании. Еще один ключевой аспект — обеспечение безопасности. Требуется усилить контроль и надзор в сфере пассажирских перевозок», — отметил председатель Комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

Сейчас на территории Подмосковья работает две тысячи маршрутов, большую из которых обслуживает социальный перевозчик «Мострансавто». Пассажиропоток каждый год увеличивается на 5-6%. Это требует запуска новых автобусов, добавления рейсов и корректировки маршрутов.

В Щелкове в январе этого года не хватало водителей. Сейчас округ вошел в топ по укомплектованности. Кроме того, были проблемы с некоторыми маршрутами, пассажиры часто жаловались на качество поездок. За 4,5 месяца количество обращений снизилось на 14%. Движение двух автобусов в округе продлили, на одном организовали дополнительную схему движения, летом планируют возобновить маршрут № 10к Жегалово — платформа Воронок — Оболдино.

Что касается Лосино-Петровского, то здесь жители стали жаловаться на 20% меньше. Также на трех маршрутах провели изменения, например для № 371 Свердловский — Москва (м. «Щелковская») организовали экспресс-путь в утренний часть пик: теперь автобус не заезжает в Свердловский.

В Звездном городке ходят два маршрута: № 50 Звездный городок — Питомник и № 380 Звездный городок — м. «Щелковская». На первом движение осуществляют 15 автобусов, а на втором — всего один. До начала нового учебного года на маршрут № 380 планируют добавить еще одну машину.