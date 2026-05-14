В Москве выбрали финалистов Национальной премии имени Д. С. Лихачева

В Москве прошел конкурс на соискание Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева. В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что в этом году было подано более тысячи заявок из 83 регионов России.

Лауреаты по 16 номинациям определялись на основании суммы баллов, полученных от экспертов, и результатов профессионального голосования соискателей премиального сезона. В финал вышли 114 конкурсантов из 33 регионов.

Среди финалистов — представители Московской области: * Кондратьев Кирилл Вячеславович, руководитель ГБУК МО «Коломенско-Зарайский государственный музей-заповедник», г. о. Зарайск, в номинации «Руководитель музея»; * проект «Свет между мирами», ГБУК МО «Государственный историко-художественный музей „Новый Иерусалим“», м. о. Истра, в номинации «Международный выставочный проект»; * историко-патриотические сборы «Бородино», ФГБУК «Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник», Можайский м. о., в номинации «Национальное достояние».

С полным списком финалистов можно ознакомиться на сайте Министерства культуры РФ.

Победителей премии объявят 20 мая на торжественной церемонии в Государственном академическом Малом театре России в рамках Международного фестиваля «Интермузей. БРИКС+».