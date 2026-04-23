В Москве прошла конференция по наружному освещению

22–23 апреля в столице состоялась первая Всероссийская конференция, посвященная вопросам наружного освещения. Важным событием мероприятия стало представление проекта «Мониторинг наружного освещения Московской области», о чем сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Заместитель начальника службы внедрения и сопровождения информационных систем контрольно-надзорной деятельности ГБУ МО «Центр развития цифровых технологий» Никита Варсунин принял участие в сессии «Тренды наружного освещения и систем управления». Он рассказал участникам конференции о принципах работы «умного» мониторинга наружного освещения в регионе.

Инновационная система собирает данные о каждом светильнике и линии в режиме реального времени. Она фиксирует текущий режим работы, энергопотребление, наличие технических сбоев и другую информацию. Система обрабатывает и систематизирует полученные данные, отображая их на дашборде. Также она распределяет обращения жителей по эксплуатирующим организациям и отправляет уведомления о неисправностях в чат-бот.

Сейчас под контролем системы находятся более 262 тысяч светильников, 5 тысяч распределительных шкафов и свыше 8 тысяч километров линий наружного освещения. За время работы проект проанализировал более 3,5 миллиарда параметров.

В Мингосуправления добавили, что проект «Мониторинг наружного освещения Московской области» стал победителем II Национальной премии «Умный город» в номинации «За лучшее решение по цифровой трансформации систем энергоснабжения».