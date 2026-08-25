Более 10 учащихся школ искусств представили Подмосковье на международном форуме

В Москве состоялся V Международный детский культурный форум, посвященный Году единства народов России. Форум собрал более 18 тысяч талантливых детей в возрасте от 12 до 17 лет из 86 регионов России и 17 зарубежных стран.

На главной творческой площадке страны 12 юных дарований представили Московскую область. В состав делегации вошли обучающиеся детских школ искусств из городских округов Балашиха, Химки, Электросталь и студенты Московского Губернского колледжа искусств.

Ребята приняли участие в насыщенной программе по шести направлениям: музыка, театр и цирк, хореография, кино и анимация, литература и журналистика, изобразительное искусство. Они посетили мастер-классы и встречи с известными деятелями культуры, такими как Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Егор Дружинин и братья Запашные.

«Форум стал для наших ребят настоящим открытием. Общение с мэтрами, участие в масштабных интерактивах и защита собственных проектов дали им мощный заряд мотивации. Видя их горящие глаза, понимаешь, что будущее культуры России — в надежных руках», — отметил руководитель делегации Московской области, директор детской школы искусств №2 городского округа Балашиха Максим Бологан.

Одаренные дети Подмосковья приняли участие в создании арт-объекта «Лабиринт культур» и презентовали собственные проекты на Конкурсе детских инициатив. Каждый из участников форума получил ценные профессиональные советы от выдающихся наставников.