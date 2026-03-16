В Москве пройдет XVII Международный форум «Экология»

14-15 апреля 2026 года в Москве состоится XVII Международный форум «Экология». Его организует АНО «Центр содействия природоохранным инициативам „Экология“» при поддержке Совета Федерации и Государственной думы ФС РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Росприроднадзора и других профильных министерств и ведомств.

Деловая программа форума включает 26 мероприятий: стратегические дискуссии, круглые столы и семинары на тему «Экологическое благополучие в действии». В обсуждениях примут участие более 1300 представителей федеральных и региональных органов власти, делового и научного сообщества, общественных организаций. Основной вопрос — переход от стратегического планирования к практической реализации экологических задач в 2026 году.

Ключевая цель форума — проанализировать первые итоги внедрения федеральных проектов в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Участники постараются выявить существующие административные и технологические барьеры и найти эффективные решения для их преодоления. Итогом дискуссий должна стать выработка конкретных предложений по совершенствованию государственной политики в области охраны окружающей среды.

Кроме деловой программы, будет развернута выставочная экспозиция. Она продемонстрирует передовые экологические практики и инновационные разработки.

Международный форум «Экология» проводится ежегодно с 2009 года и считается ведущей площадкой для формирования ориентиров государственной политики в сфере природопользования.

Подробная информация и регистрация доступны на официальном сайте форума: https://forumeco.ru/conf2026/.