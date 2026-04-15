Минэкологии Подмосковья рассказало о всероссийском водном конгрессе VODEXPO

С 20 по 22 мая 2026 года в Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор» состоится юбилейный X всероссийский водный конгресс и специализированная выставка VODEXPO 2026. Мероприятие будет организовано при содействии Совета Федерации Федерального Собрания РФ, при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также других профильных ведомств и государственных учреждений.

Конгресс объединит представителей федеральных и региональных властей, бизнес-сообщества и экспертов. В рамках деловой программы запланированы более 40 мероприятий: пленарные заседания, тематические сессии, круглые столы, церемонии подписания соглашений и торжественные награждения.

Параллельно с конгрессом будет работать выставка VODEXPO, на которой свои разработки представят ведущие инжиниринговые, строительные и проектные организации, а также производители промышленного оборудования для всех сфер водопользования.

История конгресса началась в 2017 году, когда он был запущен в Год экологии в России по указу президента. За девять лет география и масштаб мероприятия значительно выросли: если в 2017 году в нем участвовали 1000 человек из 67 субъектов РФ, то в 2025 году — уже 8000 участников из 83 субъектов РФ и 23 стран мира.

Получить подробную информацию и зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте.