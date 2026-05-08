Подмосковные всадники выступят на международном пони-форуме

С 21 по 24 мая в конноспортивном центре «Измайлово» состоятся международные соревнования по пони-спорту «Пони-форум 2026». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире примут участие юные всадники из более чем 40 регионов России, в том числе порядка 60 спортсменов из Подмосковья, а также представители Белоруссии и Казахстана.

Программа форума включает зрелищные соревнования по пони-спорту, мастер-классы «Сделай сам», экскурсии по легендарной конной школе, зоны активного отдыха, соревнования по хоббихорсингу и многое другое. Grand Prix и торжественный парад пройдут 23 мая.

Основная миссия международного форума — популяризация пони-спорта среди детей и молодежи, создание единой площадки для обмена опытом между тренерами, специалистами и конноспортивными клубами, поддержка и развитие детского спорта в России и за рубежом.