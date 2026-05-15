В Москве пройдет форум по развитию топливно-энергетического комплекса

С 14 по 16 октября 2026 года в Москве состоится международный форум, который станет ключевой площадкой для обсуждения стратегических вопросов развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК), укрепления международного сотрудничества и демонстрации технологических решений.

В рамках форума в Гостином Дворе будет организована масштабная выставка оборудования ТЭК. На экспозиции представят передовые разработки и инновационные проекты в области нефтегаза, угля, атомной энергетики, электроэнергетики, метрологии, возобновляемых источников энергии и других направлениях.

Посетители смогут пообщаться с руководством отрасли, инженерно-техническим сообществом и представителями профильных ведомств. Ожидается, что выставку посетят более девяти тысяч человек, а участниками станут свыше 100 российских и зарубежных компаний.

Московская область также примет участие в форуме и представит свой опыт технологического и организационного развития энергокомплекса региона.

Подробнее о форуме можно узнать на официальном сайте.