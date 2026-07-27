В Москве отметили День кадастрового инженера

В столице прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню кадастрового инженера. На нем профессионалы отрасли, представители ведомств и эксперты обсудили актуальные вопросы кадастровой деятельности. Среди участников были заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, представители Управлений Росреестра по Москве и Московской области, Министерства имущественных отношений Московской области, руководители саморегулируемых организаций и эксперты.

На мероприятии говорили об изменениях в сфере кадастровой деятельности и вовлечении объектов недвижимости в хозяйственный оборот. Особое внимание уделили комплексным кадастровым работам (ККР) и муниципальному земельному контролю (МЗК).

Заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков подчеркнул, что работа по вовлечению недвижимости в налоговый и хозяйственный оборот с применением ККР и МЗК показывает значительный экономический эффект для бюджета региона.

Одной из ключевых задач Минимущества является актуализация кадастровой стоимости. Сейчас переоценку проходят 4,27 млн земельных участков, что обеспечит поступление 42,6 млрд рублей земельного налога. Однако около 1 млн участков до сих пор не имеют координат границ, что снижает качество оценки. Решение этой проблемы возложено на кадастровые работы по внесению сведений в ЕГРН.

Значительные результаты приносит реализация «дачной амнистии». В 2025 году в регионе проверили 543 тыс. участков, зарегистрировали 91,4 тыс. объектов капстроительства общей площадью 9,7 млн кв. м. Это принесло рост налога на 310 млн рублей и дополнительно вовлекло в оборот 68,5 тыс. объектов, что даст ежегодный прирост налогов на 770 млн рублей, начиная с 2027 года.