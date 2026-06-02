В Москве открыт новый скоростной участок трассы ЮЛА

Недавно был завершен очередной этап строительства трассы ЮЛА. Новый участок стал продолжением отрезка, открытого ранее в этом году, и теперь автомобилисты могут проехать 23 километра от Ленинского до Балашихи без светофоров.

Дорога от трассы М-5 до Лыткаринского шоссе теперь занимает всего 10–15 минут. Новый участок позволит перераспределить до 30% транзитного транспорта с крупных автомагистралей, таких как МКАД, М-2, М-4, М-5, Каширское шоссе, а также с городских улиц. Это положительно скажется на транспортной ситуации в Ленинском городском округе, Лыткарине, Люберцах, Балашихе, Жуковском и Раменском.

На данный момент общая готовность трассы ЮЛА составляет 87%. На объекте ежедневно задействовано 1350 рабочих и свыше 380 единиц техники. Завершаются работы по монтажу систем освещения и очистки стоков, практически завершено переустройство коммуникаций, ведутся работы по благоустройству.

Летом планируется запустить движение по 9-километровому участку от ЖК «Видный город» до Каширского шоссе, а также по отрезку основного хода ЮЛА от А-105 до Володарского шоссе. Полностью движение по трассе планируется запустить в сентябре.

По прогнозам специалистов, уже в первый год по трассе будут проезжать около 40 тысяч автомобилей в сутки. Скоростная магистраль улучшит транспортную доступность для 3,5 миллионов жителей Москвы и Московской области и станет альтернативой МКАД.