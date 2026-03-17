В Москве открыли специализированную аудиторию для будущих ветеринаров

В Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина состоялось значимое событие — открытие специализированной аудитории. Это важное достижение стало возможным благодаря поддержке «Щелковского биокомбината». Открытие класса знаменует новый этап в многолетнем сотрудничестве между ведущим вузом и одним из крупнейших производителей вакцин для животных.

Директор биокомбината Олег Акилин подчеркнул, что открытие аудитории — это не единоразовое событие, а логическое продолжение истории взаимодействия, начавшейся более пяти лет назад с создания базовой кафедры на биокомбинате. «Все началось, когда мы вместе с ректором открыли базовую кафедру, чтобы студенты могли приезжать на предприятие и проходить обучение, максимально приближенное к практике, перенимая опыт наших специалистов», — отметил он.

Новое пространство появилось на кафедре эпизоотологии и организации ветеринарного дела. Кабинет оформлен с использованием информационных элементов, рассказывающих о работе биокомбината и его продукции. Студенты смогут узнать о заболеваниях, с которыми борется предприятие, а также о актуальных угрозах, таких как грипп птиц, ящур, бешенство и бруцеллез. Представители биокомбината будут регулярно проводить здесь лекции и практические занятия.