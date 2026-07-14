В Москве открылась выставка творческих работ детей и юношества «Трын*Трава. Дети. Современный русский стиль»

Во Всероссийском музее декоративного искусства начала работу выставка «Трын*Трава. Дети. Современный русский стиль». На экспозиции представлены работы, в которых юные авторы размышляют о русском стиле, культурном коде и России через форму, цвет, узор и фактуру.

Среди участников — студентки Федоскинского института Анастасия Кирлик и Алевтина Немцова. Им всего 15 и 16 лет, но они уже продолжают переосмыслять традиции промысла, вдыхая в них современный взгляд. Их изящные заколки — пример того, как вековые традиции миниатюры обретают новую жизнь в современном дизайне.

Одна из работ — заколка «Цветы лунного света» Анастасии Кирлик. Необычную историю вдохновения этой работы можно описать так: толчком к созданию послужила песня «Bohemian Rhapsody» группы Queen. Глубокий синий цвет символизирует драматические ноты композиции, а золотые акценты, как вспышки гитарной партии Брайана Мэя и вокальные взлеты Фредди Меркьюри, пронизывают работу светом и надеждой.

Выставка проходит по адресу: г. Москва, ул. Делегатская, 3, с 30 июня по 30 августа 2026 года. Возрастное ограничение: 0+.