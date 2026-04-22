В Москве открылась выставка технологий реабилитации «Интеграция»

В столице начала работу «Интеграция» — ключевая международная выставка технологий реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья. На выставке представлено несколько стендов из Подмосковья, один из которых объединяет три компании: «Ортокосмос», бионическая лаборатория «Анатомикс» и центр «Орто-Спорт».

Компания «Ортокосмос» уже 34 года создает протезы в Мытищах, обучает людей ходить с нуля и помогает осваивать новые технологии тем, кто уже пользуется протезами. Компания сопровождает клиентов на всех этапах: от психологической поддержки и протезирования до помощи с документами. А «Орто-Спорт» — это продолжение «Ортокосмоса» для тех, кому мало просто ходить, а хочется бегать, плавать и заниматься спортом. Его главная программа — «Школа „Вызов чемпиона“, куда приходят, чтобы заново знакомиться со спортом.

На своем стенде компании презентуют все разнообразие современного протезирования: модульные системы, протезы для верхних и нижних конечностей, спортивные модули для активного образа жизни. Здесь есть все — от бытовых решений до высокотехнологичных разработок.

Генеральный директор компании «Ортокосмос» Степан Владимирович Головин отмечает, что главное на стенде — не модули и не стопы, а люди. Для них все и делается.

Пример Дарьи Соколовой — прямое тому доказательство. В декабре 2024 года ее сбил грузовик, после чего последовала ампутация обеих ног. Но мысль о том, что она обязана вернуться в плавание, мотивировала девушку больше всего. Так она познакомилась с разработками «Ортокосмоса». А когда пришло время разрабатывать протез, твердо решила: никаких длинных штанов и стеснения — только яркость. Специалисты компании ее услышали и разработали подходящий вариант.

«Я точно знала, что хочу черные протезы с блестками. А добавить розового Бэтмена подсказали протезисты. Он чем-то похож на меня — сильный и яркий», — делится Дарья.

Сейчас девушка — амбассадор бренда, и уже в этом году она пойдет в бассейн в «Школе „Вызов чемпионов“. За 34 года „Ортокосмос“ помог более 20 000 пациентов со всей России вернуться к полноценной жизни.