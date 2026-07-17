В Москве назвали лучших специалистов в сфере охраны труда в электроэнергетике

В столице прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского отраслевого конкурса «Лучший специалист / Лучший руководитель в сфере охраны труда в электроэнергетике». Среди участников были представители «Мособлэнерго» — они достойно представили компанию, пройдя сложные испытания вместе с коллегами из более чем 40 энергетических компаний России.

На протяжении трех дней участники демонстрировали свои навыки в различных областях: оказание первой помощи, организация расследования несчастных случаев, входной контроль и подбор средств индивидуальной защиты (СИЗ). Задания были максимально приближены к реальным производственным ситуациям, что позволило объективно оценить уровень подготовки специалистов.

По итогам четырех этапов соревнований специалисты «Мособлэнерго» показали достойные результаты и вошли в число сильнейших конкурсантов отрасли. Команда продемонстрировала глубокие теоретические знания и уверенные практические навыки, подтвердив высокий уровень компетенций и слаженную работу служб производственного контроля и охраны труда.

Участие в мероприятии такого уровня позволило работникам «Мособлэнерго» заявить о своем профессионализме и обменяться передовым опытом в области производственной безопасности.

Всероссийский отраслевой конкурс проводится с 2014 года по инициативе Корпоративного энергетического университета при поддержке Минэнерго России, Ростехнадзора, объединений работодателей и Всероссийского электропрофсоюза. После перерыва, связанного с эпидемиологическими ограничениями, традиция была возрождена в 2024 году при участии Комитета по вопросам охраны труда Ассоциации «ЭРА России».