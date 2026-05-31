В Москве и Подмосковье ночь 1 июня будет туманной

Главное управление МЧС России по городу Москве предупредило о тумане в столице в ночь на 1 июня. По данным синоптиков , с полуночи до 10:00 местами видимость ухудшится до 200–500 метров.

В ведомстве отметили, что из-за тумана на дорогах возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта и рост числа ДТП.

Аналогичное предупреждение выпустило Главное управление МЧС России по Московской области. По прогнозу, туман сохранится в регионе до утра понедельника.

Спасатели рекомендовали водителям снизить скорость, отказаться от резких перестроений и обгонов, а также увеличить дистанцию между автомобилями. В МЧС подчеркнули, что в условиях тумана тормозить нужно плавно, чтобы предупредить других участников движения. Пешеходов также попросили быть особенно внимательными при переходе дорог.

Со следующей недели в Москву начнет приходить летнее тепло. На середине недели столбики термометров уже поднимутся до климатической нормы июня.