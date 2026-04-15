В Москве и Подмосковье более 700 ветеранов получили выплаты ко Дню Победы

Отделение Социального фонда России по Москве и области перечислило выплаты ветеранам в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Поддержку получили 768 человек. Размер выплаты составил 10 тысяч рублей.

Самому старшему получателю поддержки в этом году исполнилось 111 лет, а самому младшему — 84 года.

Без дополнительной подачи заявления выплаты направили ветеранам, которые участвовали в боевых действиях.

«Единовременная выплата ко Дню Победы — это один из знаков внимания и благодарности тем, кто героически сражался на фронте и в тылу. С 2019 года по указу президента выплату ежегодно получают особые категории ветеранов. На сегодняшний день ее перечислили всем ветеранам одновременно с пенсией за апрель — через банк и почту», — сказал заместитель управляющего отделением СФР по Москве и области Алексей Путин.

Задать вопросы жители могут в единый контакт-центр по телефону 8 (800) 100-00-01.