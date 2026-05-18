В Московском учебно-опытном филиале Мособллеса обнаружили редкую мутацию иван-чая

Во время патрулирования территории Московского учебно-опытного филиала ГАУ МО «Мособллес» сотрудники лесной охраны нашли необычное растение. Это иван-чай узколистный с редкой генетической мутацией.

У растения отсутствует зеленый пигмент хлорофилл, который необходим для фотосинтеза. Из-за этого стебель и листья приобрели необычный розовый оттенок. Как пояснили специалисты, такая окраска обусловлена антоцианами — природными пигментами, которые в обычных условиях маскируются зеленым хлорофиллом.

У найденного растения форма листьев отличается от характерной для иван-чая: они деформированные и закрученные. Это связано с нарушением обменных процессов из-за отсутствия хлорофилла.

Специалисты утверждают, что такие растения встречаются крайне редко. Из-за невозможности осуществлять фотосинтез побеги живут недолго и получают питательные вещества через общую корневую систему от соседних зеленых стеблей. После истощения запасов растение погибает.

В «Мособллесе» отметили, что подобные находки представляют интерес как для специалистов, так и для любителей природы.