В Московском регионе устранили последствия циклона

В минувшие выходные Московский регион пережил циклон с сильными осадками и ветром. Дорожные службы оперативно отреагировали на непогоду.

По сообщению Минтранса Подмосковья, специалисты Мосавтодора привлекли около 400 работников и 90 помп для откачки воды. Они мониторили ситуацию на региональных дорогах, устраняя последствия стихии.

«Дорожные службы Подмосковья держали ситуацию на контроле — мониторили обстановку, выявляя подтопления и поваленные деревья, чтобы оперативно обеспечить безопасный проезд. Всего на региональной сети выявили и устранили 18 подтоплений и 58 поваленных деревьев», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Несмотря на то что непогода постепенно стихает, дорожники продолжают следить за изменениями погодных условий. Сегодня синоптики прогнозируют местами небольшой дождь.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров. При возникновении чрезвычайной ситуации, поломке или ДТП следует незамедлительно позвонить по номеру 112.

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