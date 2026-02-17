В Московском регионе ожидаются экстремальные погодные условия

В ночь на 18 февраля в Московском регионе прогнозируется резкое понижение температуры до -25°С, а также туман и изморозь. На дорогах возможна гололедица. Особенно сложными условия могут стать в ночь на четверг и в четверг, 19 февраля, когда ожидаются сильный снег, метель и снежные заносы.

Министерство транспорта Московской области рекомендует водителям быть предельно осторожными и по возможности отложить поездки на личном транспорте при сильных осадках.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что оперативный штаб Минтранса Подмосковья контролирует погодные и дорожные условия и проводит необходимые работы по обеспечению безопасного проезда на региональных дорогах. Более 500 единиц спецтехники круглосуточно проводят противогололедную обработку и убирают снег.

До конца недели в Подмосковье прогнозируется небольшой снег. Температура днем может достигать -8..-3°С, а ночью опускаться до -16..-10°С. Местами возможна гололедица.

Минтранс Подмосковья призывает водителей строго придерживаться скоростного режима, безопасной дистанции и избегать резких маневров. Важно учитывать ухудшение видимости и снижение сцепления с дорожным покрытием, быть аккуратными на поворотах, мостах и эстакадах. Не рекомендуется парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями. Перед выездом следует проверить техническое состояние автомобиля.

При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП необходимо обратиться по единому телефону 112.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.